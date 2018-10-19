General Motors подтвердил, что рассматривает продажу завода в Шушарах

Концерн General Motors пока не принял решение о судьбе петербургского завода в Шушарах, однако рассматривает вариант его продажи другому игроку. Это следует из ответа компании на запрос «Фонтанки».

«Мы внимательно следим за ситуацией на российском автомобильном рынке и рассматриваем различные варианты, касающиеся завода и земельного участка, на котором он расположен, включая возможную продажу другому производителю или инвестору», – прокомментировал 19 октября представитель американского концерна.

Вчера стало известно, что белорусский автопроизводитель ЗАО «Юнисон» в следующем году может начать выпуск машин на заводе General Motors в Шушарах. По словам источников, близких к переговорам, компания в настоящий момент находится на финальной стадии согласований условий передачи площадки с американским концерном, а также обсуждает параметры предприятия со Смольным. Предполагается, что завод будет выкуплен. Выпускаться там может не только продукция GM (Сhevrolet Tahoe, Cadillac ХТ5 и Escalade ), но и другие бренды из портфеля «Юнисон», к примеру, китайские Zotye.