Парк Котки назван лучшим ландшафтным проектом Финляндии

Национальный парк города Котка 19 октября был награждён как лучший ландшафтный проект Финляндии – 2018. Об этом сообщает правительство страны.

Жюри оценило прекрасное сочетание парков, водоёмов и архитектурных объектов. «Концепция национального городского парка имеет исключительный международный интерес, что увеличивает потенциал Финляндии в Европейской ландшафтной премии. В Финляндии есть уже девять национальных городских парков, тогда как в Швеции только один и ни одного в Европе», – сказал председатель жюри, советник министерства окружающей среды Финляндии Тапио Хейккиля.

В следующем году победитель национального конкурса будет представлять Финляндию на Ландшафтной премии Совета Европы.

О красивейших парках Котки читайте в материале «Фонтанки».