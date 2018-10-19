Спасатели потушили пожар в офисе «Ростелекома» в центре Петербурга

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, возгорание в офисе "Ростелекома" на Синопской набережной, 14, было локализовано в 10:32, а окончательно с огнем удалось справиться через 20 минут. В результате пожара выгорели 50 квадратных метров на пятом этаже.

Напомним, офис компании «Ростелеком» в центре Петербурга загорелся около 10 утра 19 октября. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что из здания были эвакуированы около тысячи сотрудников. На месте работали 10 пожарных машин, около 50 спасателей и поисково-спасательная служба. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.