NYT: Приближенный к принцу Саудовской Аравии может стать обвиняемым в убийстве журналиста в Турции

Эр-Рияд может в ближайшее время заявить, что наследный принц Мухаммед бин Салман поручил генералу Ахмеду аль-Ассири доставить журналиста Джамаля Хашкаджи для допроса в Саудовскую Аварию. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Власти Саудовской Аравии заявили, что проводят собственное расследование исчезновения Хашкаджи. По предварительным данным, аль-Ассири мог неправильно понять инструкции или превысить свои полномочия, что привело к смерти обозревателя американского издания The Washington Post. Генерал пока не комментирует информацию об обвинении.

Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.

2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Власти Турции получили разрешение на обыск в генконсульстве. Саудовская Аравия настаивала, что журналист пропал уже после того, как покинул здание дипмиссии.

Президент США Дональд Трамп заявил о «суровом наказании» за действия своего партнера на Аравийском полуострове, что вызвало недовольство в Эр-Рияде.