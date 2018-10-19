Сезон охоты в разгаре: конкурент «моста глупости» у «Сортировочной» поймал бетономешалку

Третье за три дня ДТП под мостом произошло утром 19 октября на Южном шоссе у станции «Сортировочная». Там по высоте не прошла бетономешалка «КамАЗ».

«Опять Сортировочные мосты держат!» – пишет очевидец Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Это ему повезло, что он дальше не проехал. Его ждал мост 2,3 метра, было бы красиво», – отмечает Влад.

Действительно, здесь часто застревают именно под вторым мостом, который ниже. Проехав первый, многие водители уже теряют бдительность. Этот объект вошёл в составленный «Фонтанкой» список собратьев «моста глупости» – подборку фотографий его «подвигов» можно посмотреть здесь.

Напомним, ночью 18 октября очередная «Газель» застряла под знаменитым «мостом глупости» на Софийской улице. А вечером 17 октября фура не прошла железнодорожный путепровод на Боровой, который, кстати, недавно воспели в стихах за победу над бетономешалкой.