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Происшествия
19.10.2018 11:05
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Задержание угонщиков в Петербурге окончилось борьбой, поножовщиной и простреленными ногами

Полицейскому пришлось прострелить ноги вероятному угонщику, который не хотел ехать в отделение и пытался напасть на сотрудника в погонах в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 18 октября сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который предположительно состоял в банде угонщиков. Накануне у 49-летней жительницы Невского района похитили ее авто «Хёндэ Крета» от дома 8 по улице Невзоровой. Она самостоятельно обнаружила машину у 3-го корпуса дома 35 по проспекту Елизарова и сообщила о своей находке в полицию.

За автомобилем установили наблюдение. По предварительной информации, около полуночи 18 октября к угнанной машине подошли двое неизвестных. Они осмотрели её, после чего пошли в сторону улицы Седова, где сели в красный «Мерседес». Через мгновение мужчины снова вышли и устремились к оставленной «Хёндэ». Один из них остался караулить, второй сел за руль и поехал.

По данным нашего издания, в этот момент сотрудник угрозыска вышел из засады и три раза выстрелил в воздух, после чего угонщик на иномарке рванул в сторону улицы Ольминского, за ним последовал красный «Мерседес». В это время второй оперативник задержал 40-летнего мужчину, которого второпях бросили подельники. Полицейский отвел предполагаемого преступника к служебной машине, связал ремнем и усадил на заднее сиденье.

Вместе с задержанным полицейские отправились по следам «Хёндэ» и «Мерседеса». Вскоре первая иномарка была найдена брошенной на улице Ольминского у дома №24. Один из оперативников пошел к машине, а второй остался с 40-летним подозреваемым. Внезапно тот освободился от ремня и с воплем «Мне нельзя в отдел, я тебя убью!» – набросился на полицейского и попытался отобрать табельное оружие. Началась борьба, в ходе которой задержанный достал нож и ранил оперативника в руку. Однако сотруднику правопорядка удалось обезвредить нападавшего, выбив орудие.

По нашей информации, на этом схватка не закончилась. Оперуполномоченный оттолкнул мужчину и сделал 4 предупредительных выстрела, после чего тот попытался бежать. Затем подозреваемый вновь сменил тактику и пошел в атаку. Представителю закона пришлось трижды выстрелить нападавшему по ногам. Только истекая кровью, тот успокоился. Оперативник вызвал скорую помощь.

Тем временем стражи порядка разыскивают мужчин на автомобиле «Мерседес» красного цвета, который зарегистрирован на 60-летнюю петербурженку и, возможно, тоже был угнан.

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