«Этот мир вращают Китай, США и Россия». Президент Финляндии посетовал на слабость Евросоюза

Европа должна поторопиться, чтобы вернуться на карту мира, заявил 19 октября в интервью финскому изданию Maaseudun Tulevaisuus президент Финляндии Саули Ниинистё. По мнению финского лидера, ЕС утратил свою позицию в решении мировых дел, и её необходимо вернуть.

«Мы видим, что этот мир вращают Китай, США и Россия. Если где-то в мире кризис, то эти три страны в разных комбинациях участвуют в его решении, а ЕС как бы сброшен со счетов», – считает Ниинистё.

По мнению финского президента, Евросоюз до сих пор живёт в духе смены тысячелетий и видит мир «красивым» местом, которое он должен делать ещё красивее и работать над позитивными изменениями.

«В игре есть большие цели, но для того, чтобы делать хорошие вещи, ЕС должен быть сильным. В мире есть зло, участие в диалоге и лидерство требует силы, которую ЕС должен развивать», – уверен Ниинистё. По его словам, Евросоюз проснулся в связи с происходящими в мире изменениями и осознал необходимость укрепления своей безопасности и обороноспособности. Чтобы быть услышанным, нужно показать твёрдость, считает глава Суоми.