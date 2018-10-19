В Петербурге пройдёт ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

В Санкт-Петербурге 23 октября пройдёт ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Ведущие предприятия города предложат соискателям более 500 вакансий. Кроме того, будут представлены и учебные программы.

Соискатели, как заверяют организаторы, смогут найти подходящую работу и встретиться с работодателями. Также будут проводиться индивидуальные консультации специалистов Службы занятости населения, тренинги по самопрезентации, адаптации в коллективе и составлению резюме, презентации образовательных программ и семинары.

Для консультирования посетителей с ограниченными возможностями на ярмарке будет оборудовано отдельное рабочее место специалиста консультанта. Для инвалидов по слуху будет организован сурдоперевод.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 14.00 в 4 в КЦ «Петроконгресс» (Лодейнопольская ул., 5, ст.м. «Чкаловская»).