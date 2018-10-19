Американский военный вертолет упал на палубу авианосца «Рональд Рейган»

Вертолет Военно-морских сил США «Си Хок» упал на палубу авианосца «Рональд Рейган». Как сообщает издание Stars and Stripes, инцидент произошел рано утром 19 октября у берегов Японии в Филиппинском море.

Пострадали несколько человек, они находятся под наблюдением медиков авианосца. Их жизни ничего не угрожает, сообщили в минобороны США. Какие повреждения получили корабль и вертолет, не уточняется. Однако в американских ВМС подчеркнули, что корабль продолжает свою миссию.