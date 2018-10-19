Сайт Русского музея адаптировали для слабовидящих

На сайте Русского музея стала доступна версия для слабовидящих людей, сообщили в пресс-службе музея.

В адаптированной версии используются контрастные цвета, крупный шрифт, отсутствуют декоративные элементы, усложняющие восприятие информации.

«Специальная панель управления шрифтами и цветами сайта для инвалидов по зрению расположена наверху рядом со знаком ENG/ и открывается при нажатии значка АА», – рассказали в Руссом музее.

Отмечается, что версия доступна только на компьютере, так как в мобильной версии слабовидящие люди не могут ощутить клавиатуру.

Отметим, Русский музей уже давно реализует различные проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья: адаптируются музейные пространства, создаётся универсальная среда. Также совместно с Эрмитажем ведётся подготовка неслышащих экскурсоводов, которые проводят экскурсии для таких же неслышащих посетителей.