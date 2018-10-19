Доброе дело
Сайт Русского музея адаптировали для слабовидящих
На сайте Русского музея стала доступна версия для слабовидящих людей, сообщили в пресс-службе музея.
В адаптированной версии используются контрастные цвета, крупный шрифт, отсутствуют декоративные элементы, усложняющие восприятие информации.
«Специальная панель управления шрифтами и цветами сайта для инвалидов по зрению расположена наверху рядом со знаком ENG/ и открывается при нажатии значка АА», – рассказали в Руссом музее.
Отмечается, что версия доступна только на компьютере, так как в мобильной версии слабовидящие люди не могут ощутить клавиатуру.
Отметим, Русский музей уже давно реализует различные проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья: адаптируются музейные пространства, создаётся универсальная среда. Также совместно с Эрмитажем ведётся подготовка неслышащих экскурсоводов, которые проводят экскурсии для таких же неслышащих посетителей.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга