В Коломягах мужчина устроил пальбу из ружья с балкона. Стрелка задержали

Стрельба стала причиной появления усиленных нарядов полиции в Приморском районе Петербурга утром 19 октября.

Как стало известно «Фонтанке», в половину десятого утра поступило сообщение, что на 1-й Утиной улице предположительно нетрезвый мужчина открыл огонь из охотничьего ружья с балкона 32-го дома.

При появлении полиции мужчина закрылся в квартире. По последней информации, стрелка задержали.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что сотрудники полиции попали в квартиру и обезоружили мужчину. Проводится проверка. Пострадавших нет.

Ранее читатели «Фонтанки» сообщили, что патрульные машины на время операции перекрыли Новоколомяжский проспект.