В Петербурге горит здание «Ростелекома» на Синопской набережной. Эвакуировали около тысячи сотрудников

Здание офиса «Ростелекома» горит в Центральном районе Петербурга. На месте работают спасатели.

Фото: Читатель "Фонтанки"

По данным «Фонтанки», пожар на Синопской набережной, 14, начался около 10 утра 19 октября. Очевидцы сообщают, что на место прибыли 10 пожарных машин и поисково-спасательный отряд. Дым валит из окна на пятом этаже.

По предварительной информации, из здания на данный момент эвакуировали около тысячи сотрудников.