ГИБДД нашла и наказала водителя «Роллс-Ройса» за парковку у ДЛТ, перекрывшую выезд на Невский

Госавтоинспекция отреагировала на сообщения очевидцев и публикацию «Фонтанки» о злостном нарушителе на дорогом автомобиле.

«Сотрудниками Управления Госавтоинспекции в ходе мониторинга СМИ выявлена размещенная 18 октября 2018 года в сети Интернет публикация, на которой зафиксирован факт нарушения ПДД, допущенный водителем автомобиля «Роллс-Ройс» у дома 21 по улице Большой Конюшенной», – сообщает утром 19 октября отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отдел ГИБДД по Центральному району оперативно провёл административное расследование и установил личность нарушителя – им оказался 36-летний житель Санкт-Петербурга. «Фонтанка», напомним, также писала о том, что «Роллс-Ройс» зарегистрирован на 36-летнего петербуржца.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортного средства далее первого ряда от края проезжей части в городе федерального значения). Ему назначено наказание в виде административного штрафа. Он составляет 3 тысячи рублей.

Напомним, накануне днём на Большой Конюшенной у ДЛТ «Роллс-Ройс» с «красивым» номером припарковался вторым рядом так, что автобусу было не проехать, и за ним выросла пробка в сторону Невского проспекта. Причем за этим «Роллс-Ройсом», по нашим сведениям, числится около полутора сотен нарушений ПДД.