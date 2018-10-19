Возле КАД под Петербургом заметили стаю смелых свиней

Под Петербургом в районе КАД заметили свиней. На дороге к Заневскому поселению они, по словам очевидцев, трусили по обочине и проезжей части.

«Бегает по дороге кабанчик, точнее самочка, чёрного цвета, кормящая, походу. Не уверена, что домашнее животное, но ко мне подошла близко. Переживаю, что её могут сбить, так как хаотично переходит дорогу то туда, то сюда», – пишет утром 19 октября Ирина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Она там не одна бегает. Там и большие, и маленькие. Все чёрного цвета», – добавляет Денис.

«Ехал в ночь с четверга на пятницу по внутренней стороне КАД. Возле Шафировского у развязки штук пять кучкой землю рыли», – рассказывает Александр.

Чёрным окрасом обладают только несколько пород домашних свиней. Возможно, это вьетнамские вислобрюхие свиньи: таких замечали на улицах Петербурга и Выборга. Кроме того, кабана-нарушителя видели в Павловске, а на трассе «Скандинавия» – целое стадо свиней.

Этим летом и осенью в Петербурге нередко наблюдали лосей и «бесхозных» лошадей. До конца октября у лосей длится сезон размножения. В это время животные ведут себя активнее, чем обычно, и теряют осторожность, поэтому их и можно заметить в неожиданных местах. В конце августа на Приморском шоссе в кемпинге в Ольгино в лося врезался мотоциклист. Погибли и человек, и животное.

Хотя свинья и кабан не такие тяжёлые, как лось, ДТП с ними тоже может быть опасно для человека. Например, в таком в 2017 году пострадал главный тренер испанского футбольного клуба «Валенсия».

За наезд на диких животных в зоне действия соответствующего знака полагается штраф: 40 тысяч рублей за лося, 20 тысяч рублей за косулю, 15 тысяч рублей за кабана.