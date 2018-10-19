Песков рассказал про «химию» в отношениях Путина с мировыми лидерами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в отношениях со своими зарубежными коллегами, какими бы дружескими эти отношения ни были, никогда не отступит от национальных интересов. Заявления Пескова прозвучали в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я не знаю, насколько может существовать «химия» между главами государств. Никакая «химия» не заставит президента отступать от своих национальных интересов», — приводит слова Пескова РБК со ссылкой на ТАСС.

В качестве примера пресс-секретарь главы государства назвал дружеские отношения Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. «Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко, бескомпромиссно спорили по текущим вопросам, будь то международная повестка дня или двусторонние отношения», — заметил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что дружба между лидерами стран «не является неким предохранителем или страховкой от достаточно напряженных иногда переговоров».

Говоря о том, есть ли «химия» в отношениях Путина и президента США Дональда Трампа, Песков сказал: «Не думаю. Пока не было возможности». «Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга. Суть обсуждений, постановка некоторых вопросов в те редкие моменты общения между лидерами России и США не всегда находила свое отражение в реальных действиях. Это, конечно, разочаровывает», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что прогресса в подготовке новой встречи Путина и Трампа пока нет.