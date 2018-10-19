Минфин в четыре раза повысил прогноз по профициту бюджета в 2018 году

Министерство финансов России в 4,4 раза повысило прогноз по профициту бюджета. В 2018 году он составит 2,139 триллиона рублей, говорится в проекте поправок в закон о бюджете на 2018-2020 годы. Документ 19 октября размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В действующем законе «О федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» был заложен профицит в 481,741 миллиарда руб. Таким образом, по прогнозу Минфина, профицит составит 2,1% ВВП.

Минфин ожидает увеличение доходов с 17,073 триллиона рублей до 18,942 триллиона рублей. Расходы, по расчетам ведомства, увеличатся с 16,591 триллиона рублей до 16,803 триллиона рублей.

Доходы от нефти и газа вырастут до 4,93 триллиона рублей. Инфляция увеличится на 0,6%, до 3,4%.