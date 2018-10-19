Из Весёлого Посёлка снова госпитализировали ребёнка с отравлением ртутью. Это уже шестой случай за три недели

Шестого отравленного парами ртути ребенка доставили в больницу из Весёлого Поселка в Невском районе Петербурга. На сей раз это девочка, и вновь ученица 4-го класса.

Как стало известно «Фонтанке», ребенка госпитализировали в ночь на 19 октября из дома. Состояние девочки удовлетворительное, но врачи оставят ее под наблюдением из-за отравления парами ртути. Как пояснила сама пострадавшая, с тяжелым металлом ее познакомил одноклассник, который 27 сентября принес его во двор школы № 339 на Дыбенко 12/2.

Предполагается, что школьник нашел ртуть на скейтбордной площадке недалеко от школы. ГУП «Экострой» во вторник, после повторных замеров, зафиксировал там превышение предельно допустимой концентрации в диапазоне от полутора до 90 раз. В итоге скейтплощадку демонтировали, сняли грунт и огородили опасное место. Проверку начали районная и природоохранная прокуратуры Петербурга. Ведомства интересует, почему сотрудники ГУП «Экострой» не доложили о загрязнении «в ответственные государственные органы».

Ранее сообщалось о госпитализации двоих школьников с признаками отравления ртутью, 16 октября в больнице оказалось еще трое, они также одноклассники мальчика, который принес ртуть. Другой ребенок в том же Веселом Поселке пришел с коробкой ртути домой.