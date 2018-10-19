Экипажи судов в Азовском море просят наблюдать за поверхностью воды. Ведутся поиски лётчиков разбившегося самолета Л-39

Летчиков потерпевшего крушение учебно-боевого самолета Л-39 ищут в Азовском море. Экипажам проходящих судов поручили наблюдать за поверхностью воды, сообщает 19 октября РБК со ссылкой на ТАСС.

В портовых структурах Азово-Черноморского бассейна, что к поисковым работам подключили корабли, идущие через воды Азовского моря. Также их обязали доложить в случае обнаружения пилотов. «Все, кто идет мимо, наблюдают», — сказал собеседник агентства.

Выполнявший плановый учебно-тренировочный полет самолет Л-39 потерпел крушение вечером 18 октября недалеко от населенного пункта Должанская.​ В Минобороны отметили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. «По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность», ​ — уточнили в военном ведомстве.

ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативных службах региона сообщил, что летчики упали в море. «Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали», — заявил он.