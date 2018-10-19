Полиция Турции прочесывает леса в пригородах Стамбула. Ищут останки убитого журналиста Хашкаджи

Правоохранительные органы Турции ищут останки журналиста Джамаля Хашкаджи, работавшего в газете The Washington Post, в лесах возле Стамбула. Об этом 19 октября сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По словам властей, расследование позволило предположить, что останки журналиста могут находиться в городе Ялова в 90 км от Стамбула или лесу Белград в пригороде турецкой столицы. В настоящее время полицейские прочесывают эти места.

Следователи также собрали большое количество образцов ДНК в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где предположительно был убит Хашкаджи. Эти образцы будут изучать и сравнивать с ДНК журналиста.

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал, после того как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски. Полиция обнаружила улики, доказывающие версию убийства в консульстве.

Накануне один из возможных участников убийства журналиста Джамаля Хашкаджи погиб в столице Саудовской Аравии. Лейтенант ВВС страны Мешаль Саад аль-Бостани стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, которое турецкое СМИ называет «подозрительным».