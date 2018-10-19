В аэропорт Якутска подкинули дымовую шашку. Пассажиров и персонал эвакуировали

В аэропорту Якутска объявили эвакуацию после обнаружения дымовой шашки в мусорном баке одного из терминалов. Об этом 18 октября ссобщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Работник аэропорта обнаружил дымовую шашку в мусорном баке терминала. В аэропорту отметили, что в результате инцидента на время проверки были отложены вылеты самолетов. При этом в помещениях работали сотрудники правоохранительных органов.

После проверки аэропорт возобновил работу. «Аэропорт «Якутск» заработал в штатном режиме. После объявления тревоги службы аэропорта отработали оперативно», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани, добавив, что сотрудники спецслужб в здании аэропорта ничего подозрительного или запрещенного не нашли.

9 октября самолет RRJ Superjet авиакомпании «Якутия» после приземления в аэропорту Якутска и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы, никто не пострадал. При этом подломились основные опоры шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, они покинули борт по надувному трапу. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал. Аэропорт был закрыт в течение семи часов на время очистки полосы и эвакуации поврежденного самолета.