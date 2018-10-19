Вдова убитого экс-депутата ГД Вороненкова заявила о взломе киевской квартиры. Максакова подозревает бывшего следователя из Московской области

Пятнадцать человек вломилось в киевскую квартиру, где живет экс-прима Мариинского театра Мария Максакова. Они якобы требуют освободить помещение, где сейчас находится сын вдовы убитого Дениса Вороненкова с няней.

Об этом вечером 18 октября Максакова рассказала изданию Gordonua.com. О толпе незнакомцев на пороге, которые ломятся в квартиру, вдове сообщила няня, которая сейчас находится в квартире вместе с сыном Максаковой. 15 человек якобы взломали дверь, стоят в коридоре и требуют освободить квартиру. Сама певица в отъезде, но в скором времени вылетает в Киев.

В «захвате» жилья она подозревает бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова. Якобы именно он способствовал переезду Максаковой и Вороненкова на Украину и предоставил паре свою киевскую квартиру, куда сегодня и вломились «захватчики». В обмен певица переписала на Панаитова свою жилплощадь в Москве, надеясь что квартира в Киеве будет переоформлена на неё.

«22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили. Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства», – цитирует издание Максакову. По её словам, следствие в Киеве возбудило дело о мошенничестве в отношении Панаитова, но на допросы он не является, поэтому на жильё наложен арест.

Расследование убийства экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в Киеве 23 Марта 2017 года было завершено в мае 2018. Обвинения в умышленном убийстве и незаконном владении и обращении с оружием предъявлены пяти гражданам Украины и России. При этом под стражей находятся двое предполагаемых исполнителей. Материалы в отношении россиянина Владимира Тюрина, которого считают организатором, уроженца Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца выделены в отдельное производство – все трое числятся в розыске. Максакову и Тюрина в определенных кругах более известного как «вор в законе по прозвищу Тюрик» связывают общие дети, из-за которых она часто бывала в Петербурге.