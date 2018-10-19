Пожарные ликвидировали открытое горение в екатеринбургской многоэтажке

Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в 16-этажном жилом доме на улице Таежной в Екатеринбурге, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения в 01.28 (местн., 23.18 мск) ликвидировали открытое горение в 16-ти этажном жилом доме на ул.Таежной в г.Екатеринбурге. Площадь пожара составляет 100 кв.м. Проводится проливка и разборка поврежденного от пожара имущества. Информация о пострадавших не поступала. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории", – сообщают спасатели.

О пожаре стало известно в 23:18 по местному времени (21:18 мск). Изначально поступила информация о том, что горят с 9-го по 11-й этажи, в результате пламя охватило 6 этажей – с 9 по 15-й. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 ребенка. Пожарными спасены 24 человека, из них 8 детей. Информация о пострадавших не поступала.

Для эвакуированных жильцов силами администрации развернут пункт временного размещения в Доме культуры «Сортировочный».