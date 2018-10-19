СК изучит ситуацию в семье и круг общения студента, устроившего стрельбу и взрыв в колледже Керчи

Следствие изучит обстановку в семье студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в колледже в Керчи, и круг его общения. Об этом сообщила вечером 18 октября официальный представитель СК Светлана Петренко по итогам совещания, которое провел в Крыму глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб, в том числе медицинских работников, для их предупреждения и устранения", – сказал Бастрыкин, слова которого привела Петренко.

"Важно выяснить причину агрессии нападавшего", – отметил он.

Также следственной группе поручено тщательно изучить вопросы, связанные с организацией безопасности в учебном учреждении; соблюдением порядка получения Росляковым разрешения на оружие; происхождением взрывных устройств, которые он пронес в колледж, и иные аспекты, касающиеся обстоятельств совершения преступления.

Количество жертв стрельбы и взрыва в колледже возросло до 20 человек. В республиканские больницы развезли 53 пострадавших.

Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке.