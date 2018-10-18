Трамп: Журналист Хашкаджи скорее всего мёртв, это очень грустно

Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, скорее всего, мертв, передает CNN 18 октября.

«По-моему, выглядит именно так, это очень грустно. Определенно так выглядит», — сказал Трамп.

На авиабазе Эндрюс перед вылетом в Монтану он также пообещал, что администрация США доберется в этой ситуации «до самого дна» и пообещал в ближайшее время выпустить «очень строгое» заявление по этой теме. Он также пообещал «очень жесткие» последствия виновным в случившемся.

Дело журналиста вышло также на уровень правительств США и Саудовской Аравии. Американский госсекретарь Майк Помпео в Эр-Рияде обсудил произошедшее с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Власти крупнейшего государства на Аравийском полуострове, как сообщило ранее CNN, готовятся официально признать гибель Джамаля Хашкаджи после допроса, который «пошел не по плану». В его смерти могут обвинить сотрудника разведки, который якобы действовал самостоятельно.

18 октября стало известно о том, что один из возможных участников убийства журналиста Джамаля Хашкаджи погиб в столице Саудовской Аравии. Лейтенант ВВС страны Мешаль Саад аль-Бостани стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, которое турецкое СМИ называет «подозрительным».

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post.

2 октября Хашкаджи отправился в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании посольства. Американская пресса сообщала о том, что тело убитого, скорее всего, расчленили.