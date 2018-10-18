Пожар в Екатеринбурге: МЧС задействованы дополнительные силы

Для тушения пожара в 16-этажном жилом доме на улице Таежной в Екатеринбурге задействованы дополнительные силы, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Пожар локализован на 9 и 10 этажах. Тушение продолжается на 9, 10, 14 и 15 этажах", – сообщают спасатели. Пожару присвоен повышенный 3-й номер сложности. Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром увеличена и составляет 25 единиц пожарно-спасательной техники и 73 человека личного состава. Для проезда пожарно-спасательной техники силами полиции и Росгвардии проводятся мероприятия по эвакуации автомобилей из двора дома.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 ребенка. Пожарными спасены 24 человека, из них 8 детей. Информация о пострадавших не поступала.

Для эвакуированных жильцов силами администрации развернут пункт временного размещения в Доме культуры «Сортировочный».