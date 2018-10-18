В Екатеринбурге горят четыре этажа жилой высотки

Более 100 человек эвакуировано из 16-этажного жилого дома в Екатеринбурге из- за пожара, который распространился на четыре этажа.

Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"В 23:18 (21:18 мск) в дежурную часть полиции Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на нескольких этажах 16-этажного жилого дома по улице Таежная. Изначально поступила информация о том, что горят с 9-го по 11-й этажи, однако, по последним данным, огонь распространился на 12-й этаж. Большое количество сил МЧС и территориального ОВД, а также ДПС и группа немедленного реагирования полиции оказывают помощь в проезде к очагу возгорания. Из здания эвакуировано более 100 человек", – сказал Горелых.