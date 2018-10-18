Суд арестовал двух бывших крымских чиновников по делу вице-премьера республики

Басманный суд Москвы в ечером 10 октября заключил под стражу экс-заместителя министра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики республики Ярослава Сливку по делу о получении взятки ранее арестованным вице-премьером Крыма Виталием Нахлупиным.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения Дукорскому и Сливке", – сказала собеседница агентства.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ.

Ранее 10 октября тот же Басманный суд Москвы заключил под стражу Нахлупина до 16 декабря. Следователь в суде заявил, что обвиняемые получали взятки систематически с использованием служебного положения. По словам адвоката Дукорского, фигуранты дела обвиняются в получении взяток на 5 млн рублей. Он также просил освободить Дукорского под залог в размере суммы взятки.

Нахлупин работал заместителем председателя Совета министров Крыма с января 2016 года, до этого с 2010 года возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение федеральной целевой программы развития Крыма. Украина требует его экстрадиции по делу о госизмене.