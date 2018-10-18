СКА пропустил первым, но обыграл «Динамо»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» в четверг, 18 октября, в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

Голы у СКА забили Никита Гусев (10 минута), Александр Дергачев (25) и Патрик Херсли (36). У «Динамо» отличились Евгений Мозер (2) и Дмитрий Моисеев (59).

После 18 матчей СКА продолжает занимать первое место в Западной конференции с 30 очками. 21 октября петербуржцы сыграют со второй команды своей конференции – ЦСКА.