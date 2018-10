Трамп заявил о намерении закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Трампа, в США из Мексики идет огромный поток мигрантов, в том числе множество преступников. Он также обвинил в ухудшении ситуации демократов.

»...Я должен в самых сильных выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск, и если это невозможно, я попрошу военных закрыть нашу южную границу!» — написал американский президент.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught – and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..