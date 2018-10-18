Жители Хельсинки принесли цветы и свечи к посольству РФ

Поддержать родных и близких жертв трагедии в Керчи сегодня, 18 октября, пришли жители Хельсинки – к зданию посольства России они принесли цветы и свечи.

"Глубоко благодарим всех, кто выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы и взрыва в Керчи 17 октября. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – отреагировали в дипмиссии.