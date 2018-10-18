Жители Хельсинки принесли цветы и свечи к посольству РФ
Поддержать родных и близких жертв трагедии в Керчи сегодня, 18 октября, пришли жители Хельсинки – к зданию посольства России они принесли цветы и свечи.
"Глубоко благодарим всех, кто выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы и взрыва в Керчи 17 октября. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – отреагировали в дипмиссии.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21, на месте погибли 17. В республиканские больницы развезли 53 пострадавших. Шестерых доставили в Москву.
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