Пушилин назначил Ананченко исполняющим обязанности премьер-министра ДНР

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил Александра Ананченко исполняющим обязанности председателя Совета министров республики. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ДНР.

"Поручить исполнение обязанностей председателя Совета министров ДНР исполняющему обязанности заместителя председателя Совмина Александру Ананченко", – говорится в указе, подписанном врио главы республики.

Пушилин также назначил исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР бывшего мэра Донецка Игоря Мартынова. Указы вступают в силу со дня их подписания.

Напомним, Пушилин временно возглавил ДНР после убийства главы республики Александра Захарченко, в донецком кафе "Сепар" 31 августа. В ДНР в подрыве кафе обвиняют украинские и западные спецалужбы. Выборы нового главы республики назначены на 11 ноября.