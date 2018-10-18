Apple готова представить новые iPad и Mac 30 октября

Apple объявила о проведении 30 октября очередной презентации продукции компании, сообщает CNBC 18 октября.

Телеканал отмечает, что в ходе мероприятия, которое состоится в Нью-Йорке, компания может представить новые планшеты iPad и компьютеры Mac. Ранее сообщалось, что Apple собирается выпустить новый 11-дюймовый iPad с функцией распознавания лиц (Face ID), как у последних моделей iPhone.

Кроме того, в августе Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Apple планирует выпустить новый бюджетный ноутбук. По данным агентства, новый ноутбук будет похож на MacBook Air с диагональю экрана около 13 дюймов. Основным отличием станет дисплей Retina с более высоким разрешением, который компания уже использует при производстве другой продукции.