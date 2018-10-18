Вице-премьер Крыма арестован по обвинению в коррупции

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток, сообщают вечером 18 октября российские информагентства.

Обвинение по 6 части статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) Нахлупину было предъявлено сегодня, на следующий день после задержания, пишет РИА Новости. По словам следователя СК РФ, чиновник "обвиняется в систематическом получении взяток", но сумму этих взяток он назвал. Взяточничество, а также возможность угрожать свидетелям и покинуть Россию, воспользовавшись нелегальным доходом, который следствие пока не обнаружило, следователь назвал в качестве основных причин, обосновывающих необходимость изоляции Нахлупина от общества. Прокурор ходатайство следствия полностью поддержал.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Нахлупину меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря", – огласила постановление судья Юлия Сафина, сообщает ТАСС.

Сам крымский чиновник отверг намерение и возможность скрыться, поскольку объявлен властями Украины в розыск за госизмену. "У меня достаточно сложная жизненная проблема, мой ребенок нуждается в диагностировании и наблюдении, именно для этого я переехал в Москву. Он переболел достаточно тяжелым заболеванием… Я объявлен в розыск по статье 111 — госизмена на Украине. Поэтому дальше Крыма я уехать не смогу", — сказал обвиняемый в суде, прося не заключать его под стражу.

Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, транспорт, работу госстройнадзора Крыма.

Напомним, накануне прокуратура так называемой "Автономной республики Крым" потребовала экстрадиции Нахлупина на Украину, где он обвиняется в госизмене за участие в создании российской республики Крым.