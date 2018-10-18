Петербургский боксер Илья Попов выиграл золото юношеской Олимпиады

Победой для петербургского боксера Ильи Попова завершился финальный бой против казахстанца Талгата Шайкина в финале юношеской Олимпиады в весовой категории до 64 кг в Буэнос-Айресе.

Таким образом Попов стал обладателем золотой медали, а его соперник – серебряной. Отметим, что это первая награда высшей пробы Юношеских Олимпийских Игр для Петербурга в весе до 64 кг.

Боксёры уже встречались в ринге в начале 2018 года, на хабаровском турнире памяти воинов-интернационалистов. В тот раз победа тоже досталась Попову.

Напомним, ранее петербургский пловец Андрей Минаков выиграл на юношеской Олимпиаде шесть золотых медалей. Теперь его называют «ураганом» и «торпедо».