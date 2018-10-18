Швеция запустит свой спутник на ракете Маска

Шведская компания Ovzon, предоставляющая услуги спутниковой мобильной связи, заключила со SpaceX контракт на пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Старт носителя запланирован не ранее четвертого квартала 2020 года. Ракета должна вывести на геостационарную орбиту первый спутник шведской фирмы.

Комментируя сделку, гендиректор Ovzon Пер Уолберг назвал предложение американской компании «очень конкурентоспособным». Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что «с нетерпением ожидает совместной работы по выполнению этой важной миссии».

Создание первого спутника Ovzon, согласно Уолбергу, находится «на заключительном этапе». Соглашение сторон допускает расторжение по взаимному согласию и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Подробности сделки не называются.

Первый и единственный пуск сверхтяжелой ракеты компании SpaceX состоялся в феврале. Носитель вывел автомобиль Tesla Roadster на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Тестовый пуск признан успешным.