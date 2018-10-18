Деловой Тютин хотел лично видеть казнь. А ему напомнили зарубленных детей

Все умирали вокруг бизнесмена Тютина. Детей компаньона рубили топором, приятеля с женой расстреляли из Калашникова. Повезло лишь родственнице его супруги.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

«Он хотел посмотреть на убийство лично» – пожалуй, это ключевая фраза, прозвучавшая вечером 18 октября на брифинге глава Следственного комитета Петербурга Александра Клауса и начальника ГУ МВД Сергея Умнова. А еще они рассказали о раскрытии убийства семьи Зейналовых. 13 лет назад тела отца, матери и двоих детей нашли в загородном доме поселка Сертолово Ленобласти.

Нынешние новости начались в начале октября этого года, когда оперативник «заказного» отдела Управления уголовного розыска, работавший под прикрытием, по желанию предпринимателя Тютина согласился ликвидировать петербурженку. «Фонтанка» узнала, что Тютин, которому сегодня предъявляют давнюю резню, настолько недоверчив, что потребовал показать тело жертвы. А жаден так, что даже «киллера» надул на 15 тысяч рублей.

Подозреваемый в убийстве семьи Зейналовых ничего из себя не представляет. 40 лет, побывал в колонии, до этого, возможно, повоевал на Кавказе. Просто некий Александр Зотов. Его еще не привезли в Петербург из Ставрополья, где задержали днем 18 октября. На него дал показания 62-летний генеральный директор агентства недвижимости «Троицкий дом», сайт которого позиционирует фирму как лидера северо-западного рынка риэлторских услуг. Сотни агентов, юристов, набор предложений и предостережений о безупречной репутации.

Тютин сделал это на одном выдохе, но прежде признался в попытке убить племянницу бывшей жены и заказе на уничтожение еще четырех человек. К откровениям шли осторожно.

Уже как месяц оперативник «заказного» отдела изображал из себя наемного убийцу. Тютин нарезал несложную задачу – убрать племянницу умершей жены. Мотивы тоже не уникальны: его супруга наложила на себя руки в прошлом году, успев отписать имущество стоимостью около восьми миллионов рублей на родную сестру. Дочь сестры последнее время старалась получить наследство. А супруга у Тютина уже новая и молодая, делиться невмоготу. Тютин пообещал оперу 600 тысяч рублей. Унизительная цифра за жизнь, но человек на задании – пришлось промолчать.

Утром 18 октября «заказной» отдел устроил театр с похищением племянницы: привезли ее на АЗС на Мурманское шоссе и расположили в багажнике, да еще в неестественной позе. А что делать, когда клиент щепетильный. Он заранее потребовал, чтобы все доказательства смерти ему предоставили в полном объеме. Вплоть до тела. Как рассказал на брифинге генерал Умнов, «Тютин сначала хотел своими глазами видеть, как убивают женщину».

Когда гражданин удостоверился, пришло время расплачиваться. Детектив пересчитал сумму и заметил, что в пачке только 585 тысяч.

– Так 15 тысяч я раньше тебе уже дал, – не смутился коммерсант Тютин.

Если бы опер был киллером, у него был нашлась пара слов. Но в этот момент ответили за него. Тютина положили на землю. Опрокинули бы, конечно, бережней, но знали, что стоит за попыткой убить племянницу.

Потом признание, которое по большому счету уже ни на что не влияло, затем допрос. И нежно перешли к главному. Ведь пока с Тютиным общались, его изучали. Установили всех его партнеров по бизнесу, так и наткнулись на Зейналова. Вернее, на сводку об убийстве семьи.

Вначале Тютина успокоили: мол, не убили же, поэтому только приготовление. Биография не замаранная, возраст солидный, характеристики из ЖЭКа, наверняка, положительные. Тютин кивает, вздыхает. Действительно, вроде обошлось лет так на шесть.

И вдруг в лоб вопрос: «Мальчик зарубленный не снится?»

Ответа нет, смятение.

«Душу облегчить не хочешь? Четыре трупа, два ребенка».

У Тютина – паника. А это то что доктор прописал в такие моменты. Ему напомнили, как в ночь на воскресенье, 14 августа 2005 года, некто перемахнул через высокий забор загородного дома в Сертолово. Расстрелял из Калашникова 38-летнего Дмитрия Зейналова, его жену, их 11-летнего сына. И пошел искать дочь. 15-летняя девочка спряталась в сауне. Дверь выломал и зарубил топором. Очевидно, патроны кончились.

Священника звать не стали, исповедали сами. Тютин назвал имя. Вспомнил, что 13 лет назад заплатил за четверых пять тысяч долларов. Добавив, что тогда это были большие деньги. Что верно, если по курсу. Когда в Ставрополье уже прилетела шифротелеграмма о задержании Зотова, Тютин еще объяснял, зачем он это так. И здесь все несложно.

Дмитрий Зейналов был его дольщиком в ООО «Троицкий дом-2». Тютин и сегодня не скрывает, что Зейналов был талантливее и предложил разбежаться. То есть Тютин понял, что как конкурент Зейналов сильнее. Оказалось достаточно, чтобы всех перерезать.

И еще. «Фонтанка» не знает, легло ли следующее на протокол допроса, но на словах Тютин просил передать, что в этот раз он сначала племянницу хотел сам убить. Но потом поразмыслил и решил найти помощника.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»