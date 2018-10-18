Шестерых пострадавших студентов керченского колледжа привезли в Москву. Трое - в медикаментозной коме

Пятеро из шести доставленных в Москву пострадавших в политехническом колледже в Керчи находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. На лечение их привезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

О состоянии детей 18 октября рассказал директор НИИ Валерий Митиш, его слова передаёт агентство «Москва». У всех – осколочные и минно-взрывные ранения тканей и костей, у некоторых также повреждены внутренние органы. Трое студентов подключены к аппарату для искусственной вентиляции легких, они погружены в медикаментозную кому. Трое других находятся в сознании.

В НИИ их доставили в четверг, 18 октября. Других пациентов из Керчи столичные медики не ожидают.

Количество жертв стрельбы и взрыва в колледже 17 октября возросло до 20 человек, на месте погибли 17. В республиканские больницы развезли 53 пострадавших. Генпрокуратура после трагедии инициировала проверку охраны и безопасности всех образовательных учреждений страны.