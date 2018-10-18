Происшествия
Шестерых пострадавших студентов керченского колледжа привезли в Москву. Трое - в медикаментозной коме
Пятеро из шести доставленных в Москву пострадавших в политехническом колледже в Керчи находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. На лечение их привезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
О состоянии детей 18 октября рассказал директор НИИ Валерий Митиш, его слова передаёт агентство «Москва». У всех – осколочные и минно-взрывные ранения тканей и костей, у некоторых также повреждены внутренние органы. Трое студентов подключены к аппарату для искусственной вентиляции легких, они погружены в медикаментозную кому. Трое других находятся в сознании.
В НИИ их доставили в четверг, 18 октября. Других пациентов из Керчи столичные медики не ожидают.
Количество жертв стрельбы и взрыва в колледже 17 октября возросло до 20 человек, на месте погибли 17. В республиканские больницы развезли 53 пострадавших. Генпрокуратура после трагедии инициировала проверку охраны и безопасности всех образовательных учреждений страны.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке.