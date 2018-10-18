«Фонтанка» за 60 секунд – 18 октября

Знаете, кто будет новым влиятельным игроком в Смольном? Знакомьтесь. Игоря Захватова камера фотокорреспондента «Фонтанки» поймала на одном из первых объездов районов врио губернатора Александра Беглова. И ещё он уже вовсю распоряжается в главных коридорах города.

К редакции «Новой газеты» в Москве неизвестные принесли похоронный венок с фотографией журналиста Дениса Короткова, а к нему домой в Петербурге отправили интернет-посыльного с траурным букетом. Это значит, что Денис все делает правильно.

Стрелок звонит дважды. Все плохо. Отпустите психологов на повышение квалификации. Всех. Иначе новую Керчь не предотвратить.

Из пятидесяти обещанных петербуржцам детских садов и школ построили только пять.

Зато Новая система работы застройщиков с дольщиками заработала. Страдают все.

Белорусские у нас будут не только мидии, но и электромобили. Автозавод в Шушарах больше не сирота.

Он привез из Буэнос-Айреса шесть золотых медалей с юниорской Олимпиады. Интервью с хорошим парнем Никитой – здоровья вам в ленту.

Мы всячески осуждаем и не рекомендуем. Но посмотрите, что делается! Конопля – это не только до трёх лет колонии, но и стремительно растущие акции. Во всем Канада виновата.

Осень была что надо. Помянем.