Учебный самолет Минобороны потерпел крушение в Краснодарском крае

Учебный самолет Л-39 при выполнении тренировочного полета потерпел крушение и упал в воду. Об этом 18 октября сообщает телеканал «Звезда».

По данным издания, авария произошла около 17.00 в районе населенного пункта Должанская в Краснодарском крае. Поиском катапультировавшихся летчиков сейчас занимается поисково-спасательная группа, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. В море направлен катер со спасателями. Источник ТАСС уточняет, что летчики не пострадали.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Аэро Л-39 «Альбатрос» — чехословацкий учебно-боевой самолет, который состоит на вооружении у более чем 30 стран мира. Является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России.