СМИ: Сбербанк может купить 30-процентную долю в «Яндексе» с правом вето за 3,8 млрд долларов. Акции поисковика подешевели почти на 10%

Чтобы защитить компанию «Яндекс» от конкурентов, Сбербанк намерен выкупить 30% акций поисковика. Официально обе организации подготовку сделки не подтверждают, однако рынок уже отреагировал падением акций «Яндекса».

О возможной покупке сообщает 18 октября The Bell со ссылкой на источники. Речь идёт о возможной покупке доли в компании с правом вето по ключевым вопросам. Как именно банк получит пакет акций, не уточняется – они могут быть выкуплены с рынка или как часть пакетов основных акционеров. Капитализация «Яндекса» сейчас составляет около 11 миллиардов долларов, таким образом возможная покупка обойдётся финансовой организации чуть меньше чем в 4 млрд.

Переговоры со стороны Сбербанка якобы ведёт первый заместитель Германа Грефа Лев Хасис. В качестве мотивации «Яндексу» предлагается защита от возможных проблем, например, со стороны конкурентов.

После публикации информации о возможной сделке рынок отреагировал падением акций «Яндекса» – с 35 до 33 долларов за штуку (примерно на 9%).

Сбербанк и «Яндекс» весной 2018 года заключили сделку по созданию совместной компании в сфере онлайн-ретейла. Проект интернет-магазина назвали «Беру!», его тестовая версия была запущена в мае этого года. Создателей обвинили в плагиате.