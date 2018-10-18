«КАМАЗ» ополовинил «Жигули» на трассе под Петербургом. Водитель «ВАЗа» погиб на месте

Страшное ДТП произошло в Тосненском районе Ленинградской области днем 18 октября. От легковушки осталась только половина.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:40 на 40-м километре автодороги Павлово – Луга лоб в лоб столкнулись автомобиль "ВАЗ-2107" и самосвал «КАМАЗ». По предварительной информации, 89-летний мужчина, двигаясь на «Жигулях» со стороны деревни Костуя в направлении поселка Шапки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате аварии пожилой водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте. На видео с места ДТП, опубликованном в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», видно, что от удара переднюю часть легковушки смяло до середины кузова. У «КАМАЗа» помята кабина и выбито лобовое стекло. За рулем грузовика был 54-летний мужчина.