Завод General Motors в Петербурге может заработать в 2019 году. Выпускать там машины собирается белорусский автопроизводитель «Юнисон»

Белорусский автопроизводитель ЗАО «Юнисон» в следующем году может начать выпуск машин на заводе General Motors в Шушарах. Об этом «Фонтанке» 18 октября сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из них, компания в настоящий момент находится на финальной стадии переговоров с американским концерном о передаче площадки, а также обсуждает параметры предприятия со Смольным. Второй собеседник издания уточнил, что речь идет не об аренде, а о продаже производственных мощностей. Выпускаться там может не только продукция GM (в Белоруссии компания выпускает Chevrolet Tahoe, а также Cadillac ХТ5 и Escalade), но и другие бренды из портфеля «Юнисон».

В ЗАО «Юнисон» и российском представительстве General Motors на момент публикации не прокомментировали вопрос «Фонтанки».

Глава комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин подтвердил, что на следующей неделе в Смольном запланирована встреча с представителями «Юнисон», но ее тему раскрыть отказался.

О том, какие автомобили General Motors «Юнисон» сможет собирать в Шушарах и в какую сумму может обойтись приобретение площадки, читайте в публикации «Фонтанки» «GM сыграет в «Юнисон».