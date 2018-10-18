Братьям Кокориным предъявили обвинения за побои и хулиганство. Младшему досталось на один эпизод больше

Обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» предъявило полицейское следствие столичного главка Кириллу и Александру Кокориным 18 октября. Их другу Павлу Мамаеву избежать хулиганской статьи также не удалось.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, футболистам Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по двум эпизодам о побоях (116 УК РФ) и одному по хулиганской статье (213 УК РФ). Такой же «набор» у игрока любительской лиги Александра Протасовицкого. Кокорин-младший, по версии следствия, набедокурил больше всех – у него три дела по 116-й статье и одно — по 213-й. Материалы следственной частью объединены в одно производство.

Обвинения в побоях Мамаеву были предъявлены еще 16 октября, его адвокат предполагал, что производства по хулиганской статье футболисту удастся избежать.

Ранее оба спортсмена попросили перевести их под домашний арест, сейчас они находятся в «Бутырке».