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Братьям Кокориным предъявили обвинения за побои и хулиганство. Младшему досталось на один эпизод больше
Обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» предъявило полицейское следствие столичного главка Кириллу и Александру Кокориным 18 октября. Их другу Павлу Мамаеву избежать хулиганской статьи также не удалось.
Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, футболистам Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по двум эпизодам о побоях (116 УК РФ) и одному по хулиганской статье (213 УК РФ). Такой же «набор» у игрока любительской лиги Александра Протасовицкого. Кокорин-младший, по версии следствия, набедокурил больше всех – у него три дела по 116-й статье и одно — по 213-й. Материалы следственной частью объединены в одно производство.
Обвинения в побоях Мамаеву были предъявлены еще 16 октября, его адвокат предполагал, что производства по хулиганской статье футболисту удастся избежать.
Ранее оба спортсмена попросили перевести их под домашний арест, сейчас они находятся в «Бутырке».
Справка:
По версии следствия, «зенитовец» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» Павел Мамаев вместе со знакомыми напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина в кафе в центре Москвы. Они также избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Против футболистов в зависимости от их действий возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). 11 октября их арестовали на два месяца. Также арестован был брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий.