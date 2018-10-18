Петербургскому бизнесмену вменяют заказы на убийство двоих детей, компаньона, его беременной жены и племянницы. Выжил только один

Следственный комитет Петербурга задержал генерального директора компании «Троицкий дом» Александра Тютина. Ему вменяют заказ на убийство племянницы своей бывшей жены. Если первая история датируется 17 октября, то второй эпизод касается самого жестокого преступления «нулевых». 13 лет назад в Ленинградской области была расстреляна семья Зейналовых: отец, жена, 15-летняя дочь и 11-летний сын. «Фонтанка» узнала, как связаны эти преступления и как оперативник «заказного» отдела Управления уголовного розыска изображал роль наемного убийцы.

По информации «Фонтанки», в ночь с 17 на 18 октября Следственный комитет Петербурга задержал 62-летнего генерального директора строительной компании «Троицкий дом» Александра Тютина. Первоначально ему вменяли покушение на организацию убийства племянницы своей умершей жены.

По данным нашего издания, супруга Тютина покончила с собой, а перед этим часть имущества отписала своей сестре. В последнее время дочь сестры предъявила претензии на имущество, что, судя по всему, не понравилось ни новой супруге Тютина, ни ему самому. По версии следствия, Тютин заказал петербурженку. Однако дела он начал вести с сотрудником «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД.

Как стало известно «Фонтанке», Александр Тютин пообещал за ликвидацию племянницы 600 тысяч рублей. Далее все исполнялось уже оперативниками. Договорившись с той, которую заказал Тютин, полицейские сняли якобы ее труп и продемонстрировали фото заказчику. Когда он под запись наговорил достаточно и передал сумму, его огорчили, показав удостоверения. Задержание прошло на АЗС на Мурманском шоссе.

Тем не менее это было только началом комбинации. После того как Тютин признался, следователи и оперативники перешли к главному – убийству четырех человек в Ленинградской области.

Сегодня уже СМИ забыли, как вечером 14 августа 2005 года в загородном доме в Сертолово Всеволожского района Ленобласти из автомата Калашникова был убит 38-летний руководитель строительной компании «Троицкий дом – 2» Дмитрий Зейналов. Вместе с ним застрелили его жену, 15-летнюю дочь и топором зарубили 11-летнего сына.

Эту резню также вменили предпринимателю Тютину. По версии Следственного комитета, 13 лет назад он заказал всех из-за деловых разногласий с Зейналовым.

По информации нашего издания, около 15 часов 18 октября в Ставрополье был задержан и исполнитель убийства семьи Зейналовых. Его уже этапируют в Петербург. «Фонтанка» знает, что ему около 40 лет. Он судим, а в 90-е годы воевал на Кавказе.

В данное время глава Следственного комитета Петербурга Александр Клаус и начальник ГУ МВД по городу и области Сергей Умнов дают брифинг по этому поводу. Скоро мы сообщим их информацию.