Умер солист группы «Нэнси», сын автора хита про дым сигарет с ментолом

Сергей Бондаренко, сменивший отца на позиции фронтмена группы «Нэнси», скончался в ночь на 18 октября от болезни.

О смерти музыканта в Facebook и других соцсетях написал его отец, Анатолий Бондаренко, автор и исполнитель хита «Дым сигарет с ментолом». Краткая запись гласит: «Сегодня в 4:04 умер Серёжа».

Изданию РБК гитарист коллектива Алексей Цыплаков сообщил, что музыкант скончался в больнице, и это было внезапно. Бондаренко был 31 год.

Группа «Нэнси» была создана в Донецкой области в 1992 году. Сергей Бондаренко родился в 1987 году, сменил отца как солист группы в 2007-м.