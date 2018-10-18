Выходные в Финляндии 20-21 октября: лошади, лыжи и ярмарки

В этот уик-энд в Финляндии продолжатся карнавалы света и страха, в столице будут красоваться лошади и динозавры, а поблизости от границы можно побывать на рыбной ярмарке или открыть лыжный сезон.

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

В субботу, 20 октября, в Финляндии ожидается облачная погода, от 5 до 10 градусов тепла. В воскресенье в южных регионах страны выглянет солнце, однако в центральной части и на севере Суоми пройдут дожди.

С 17 по 21 октября Хельсинки принимает международное конное шоу. В субботу и воскресенье пройдут финалы соревнований, а также показательные выступления.

В столичном луна-парке Линнанмяки продолжается карнавал света. В выходные с 13 до 22 часов, помимо аттракционов, посетителей ждут световые шоу, иллюминации, концерты. А завершится фестиваль в воскресенье праздничным салютом.

На Хартвал-арене 20 и 21 октября устроят прогулку с динозаврами. Поход на шоу Walking With Dinosaurs по мотивам научно-популярного сериала телеканала Би-би-си обойдется в 34,50 евро.

С 19 по 21 октября в Выставочном центре Хельсинки пройдет мероприятие #iloveme. Оно посвящено здоровью, красоте, моде и стилю. Представители индустрии красоты и специалисты в этих областях поделятся с посетителями своими знаниями. В субботу и воскресенье выставка работает с 10 до 18 часов. Билет стоит 19 евро.

20 октября музей «Атенеум» в Хельсинки отметит своё 130-летие. В программе экскурсии по выставке «История финского искусства» на финском и английском языках, художественный мастер-класс и лекции по истории музея. В честь праздника посетителей угостят кофе или чаем.

А с 19 октября там будут открыты две новые выставки. Экспозиция «Встречи в городе» посвящена теме социальных перемен в Финляндии в ХХ веке. На персональной выставке швейцарского художника Нота Виталя будут представлены его новые работы.

В субботу и воскресенье в культурном центре «Кабельный завод» ждут коллекционеров и просто любителей антиквариата и винтажа. С 10 до 16 часов там можно будет приобрести украшения, одежду, предметы интерьера, изделия из стекла, текстиля, а также книги, марки и открытки.

Финская группа Poets of the Fall, дав концерт в Хельсинки 18 октября, сыграет в Тампере в пятницу. Концерт в Тампере-тало приурочен к 15-летию группы и выпуску нового альбома Ultraviolet. Билеты стоят от 29 евро.

А 20 октября в Тампере отметят праздник света. В Конюшенном дворе (Kuninkaankatu, 4a) с 16 до 21 часов гостей ждет музыкальная программа, танцы, дегустация шоколада и выбор горячих напитков.

В луна-парке Сяркянниеми в Тампере в эти выходные завершится Страшный карнавал со скелетами, зомби и атмосферой южноамериканского Дня мертвых. Парк развлечений будет работать с 13 до 21 часа.

С 20 октября в Иматре уже можно будет покататься на лыжах. Для любителей активного отдыха в районе Уконниеми откроется пятикилометровая трасса, созданная с использованием прошлогоднего снега. Дневной билет обойдется в 10 евро.

В эти выходные, несмотря на закончившийся летний сезон, Долина муми-троллей в Турку будет ждать гостей. Билет стоит 19 евро, повидаться с персонажами Туве Янссон можно с 11 до 16 часов.

В Котке в субботу и воскресенье состоится традиционная рыбная ярмарка. В порту Сапокка будут торговать с 10 до 16 часов, предлагая не только рыбу, но и товары для ей ловли и приготовления, а также другие изделия местного производства.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"