За хождение по чужим апартаментам арестован второй полицейский. У хозяина пропали 16 млн

Оперуполномоченный экономической полиции Петербурга Анатолий Иващенко отправлен под домашний арест по делу о краже. Он и его напарник подозреваются в хищении 16 млн рублей из чужих апартаментов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 октября, Выборгский районный суд отказал следствию в заключении Иващенко под стражу и определил его под домашний арест до 4 декабря.

Иващенко доставили в суд в должности сотрудника 11-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и области. По версии следствия, в марте 2018 года они с напарником Александром Скалдиным незаконно проникли в номер апарт-отеля YES и похитили 16 млн рублей у хозяина-бизнесмена.

Скалдина тоже отправили под домашний арест, в полиции он уже не работает.

Заявление на оперативников написал предприниматель Орхан Фарзалиев, арестованный по делу о махинациях в автосалонах. Скалдин и Иващенко якобы обставили приход в YES как обыск, но санкции не имели.