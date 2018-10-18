В сети появилось видео того, как Путин катал президента Египта на новом седане серии «Кортеж»

Президент России продемонстрировал лидеру Египта Абдельфаттаху Сиси автомобили семейства «Кортеж»: лимузин и седан Aurus Senat, причем за руль седана Владимир Путин сел лично. Канал Euronews 18 октября опубликовал видео поездки.

На президентском лимузине «Сенат» главы государств прибыли на трассу «Сочи Автодром», где египетскому лидеру продемонстрировали микроавтобус «Арсенал» и две версии седана «Сенат»: бронированную и облегченную. После этого Путин сел за руль седана и прокатил президента Египта по автодрому.

Напомним, что седан Aurus оснащается 4,4-литровым наддувным двигателем V8 мощностью 598 л.с., работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, и системой полного привода. Мотор был разработан совместно с Porsche. В 2019 году в линейке проекта «Кортеж» появится еще и кроссовер «Комендант».

Ранее сообщалось, что в проект «Кортеж» намерен вложиться инвестиционный холдинг Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов. ФГУП «НАМИ», DSDF (фонд обороны, безопасности и развития холдинга) и ПАО «Соллерс» подписали соответствующий меморандум в начале июля.

Президент Египта посетил Россию с официальным визитом. По итогам переговоров в Сочи Путин и Сиси подписали договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом. Министерства иностранных дел двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании.