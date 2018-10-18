18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +10
$ 65.72р
75.57р
18:37 18.10.2018
Расширенный поиск

Авто
18.10.2018 18:06
Печать

В сети появилось видео того, как Путин катал президента Египта на новом седане серии «Кортеж»

Президент России продемонстрировал лидеру Египта Абдельфаттаху Сиси автомобили семейства «Кортеж»: лимузин и седан Aurus Senat, причем за руль седана Владимир Путин сел лично. Канал Euronews 18 октября опубликовал видео поездки.

На президентском лимузине «Сенат» главы государств прибыли на трассу «Сочи Автодром», где египетскому лидеру продемонстрировали микроавтобус «Арсенал» и две версии седана «Сенат»: бронированную и облегченную. После этого Путин сел за руль седана и прокатил президента Египта по автодрому.

Напомним, что седан Aurus оснащается 4,4-литровым наддувным двигателем V8 мощностью 598 л.с., работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, и системой полного привода. Мотор был разработан совместно с Porsche. В 2019 году в линейке проекта «Кортеж» появится еще и кроссовер «Комендант».

Ранее сообщалось, что в проект «Кортеж» намерен вложиться инвестиционный холдинг Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов. ФГУП «НАМИ», DSDF (фонд обороны, безопасности и развития холдинга) и ПАО «Соллерс» подписали соответствующий меморандум в начале июля. 

Президент Египта посетил Россию с официальным визитом. По итогам переговоров в Сочи Путин и Сиси подписали договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом. Министерства иностранных дел двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
18.10.2018 15:38

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию детский сад в ЖК «Изумрудные холмы»

15 октября Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса дошкольного образовательного учреждения с блоком начальных классов в микрорайоне «Изумрудные холмы», который строит в подмосковном Красногорске
ПАО «Группа ЛСР»
18.10.2018 15:24

Стоимость новых петербургских контрактов «Группы ЛСР» по итогам 3-го квартала выросла на 48%

В 3-м квартале 2018 года предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 113 тыс. кв. м домов из сборного железобетона.
Setl City
18.10.2018 15:20

Setl City построит временную дорогу до улицы Свердлова в ЖК «Солнечный город»

Setl City планирует обустроить временную дорогу, которая соединит ЖК «Солнечный город» с ул. Свердлова. Она станет продолжением безымянного проезда между домами 169 и 171.
МЕГА Парнас
18.10.2018 15:00

МЕГА Парнас вводит «Моду на добрые дела»

17 сентября в торговом центре МЕГА Парнас открылась фотовыставка «Мода на добрые дела», которая представлена в пространстве Scandinavian до конца октября
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.10.2018 13:21

Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса Сочи - Москва

На рейсе Аэрофлота SU 1131, следовавшего из Сочи в Москву, 16 октября 2018 года произошёл инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.
Ленстройтрест
18.10.2018 11:24

Молодые архитекторы Петербурга мечтают о музее эволюции и плавающем квартале

Завершен прием заявок на открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.
«Главстрой-СПб»
18.10.2018 11:21

«Главстрой Санкт-Петербург» провел чемпионат «Долина героев»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с ГБОУ школой №482 провела спортивно-развлекательный чемпионат «Долина героев». Мероприятие состоялось на территории жилого комплекса «Северная долина» и собрало более 500 гостей.
ГК «Эталон»
18.10.2018 10:55

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал корпуса 6.1, 6.3 и 7.1 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
17.10.2018 16:30

«Дальпитерстрой» строит поликлинику в Шушарах

«Дальпитерстрой» начал строительство взрослой поликлиники в Шушарах. Особенности новой поликлиники – наличие станции скорой помощи.
Setl City
17.10.2018 15:57

Setl City построит жилой комплекс «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская»

Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «Стрижи в Невском», всего в 5 минутах пешком от метро «Ломоносовская».
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
17.10.2018 15:43

«Уральские авиалинии» предлагают билеты по субсидированным тарифам

В наличии авиабилеты по льготным тарифам от 1700 рублей в Калининград и от 5000 рублей на Дальний Восток
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
17.10.2018 13:19

Студенты Политеха вновь посетили строительную площадку Группы «Эталон»

15 октября на строительной площадке квартала «Галактика» состоялась экскурсия для иностранных и российских студентов первого и второго курсов магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.