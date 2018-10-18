За статью на «Фонтанке» журналисту прислали похоронный венок и заказали букет на дом

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К редакции «Новой газеты» в Москве неизвестные принесли похоронный венок с фотографией журналиста Дениса Короткова, а к нему домой в Петербурге отправили интернет-посыльного с траурным букетом. Акционизм предваряла мощная информационная атака через блоги и СМИ.

Венок с фотографией Короткова и подписью «Предатель Родины» появился накануне вечером у 3-го дома по Потаповскому переулку Москвы, где расположена редакция «Новой газеты». Фотоснимок разместил Telegram-канал «Товарищ майор. Твой куратор из ФСБ». Его автор объяснил акцию: «Там у редакции «Новой газеты» за слив персональных данных российских военных журналиста Короткова «поблагодарили» похоронным венком».

Неизвестные не ограничились походом в Потаповский и заказали интернет-доставку в петербургскую квартиру Короткова. Посыльный принес ему букет с четным количеством цветов и визиткой «Мы тебя не забудем».

Как сообщила 18 октября «Новая газета», к редакции также принесли баранью голову с подписью «Главному редактору с приветом вам и Короткову».

Незадолго до флешмоба малоизвестные ресурсы, частные блоги и зарегистрированные средства массовой информации, в том числе «Невские новости» и «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), опубликовали схожие по содержанию и стилистике заметки о Короткове, называя его «предателем Родины» за якобы разглашенные личные данные военнослужащих и добровольцев. Статьи Короткова о потерях в Сирии публиковались на «Фонтанке». В том числе материал «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». Информационным поводом послужила найденная на сайте ведомства уязвимость, позволяющая получить полный доступ к зарплатным ведомостям. Эта уязвимость была подтверждена с помощью документов погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Их разместили в Сети сторонние ресурсы, а не «Фонтанка». На сайте газеты нет упоминания ни о личном номере летчика, ни его даты рождения, а именно этих сведений было достаточно для доступа в личный кабинет военнослужащего.

Денис Коротков уволился с «Фонтанки» в августе 2018 года и в сентябре перешел в «Новую газету». Акции против него и нового работодателя, возможно, могут быть связаны с подготовкой материала, тема которого стала известна недоброжелателям журналиста. Две недели назад, в ночь на 3 октября, Коротков обратился в полицию с просьбой установить местонахождение своего делового знакомого. Он позвонил репортеру и сообщил, что заметил за собой слежку, после чего пропал. Информации о нем по-прежнему нет.