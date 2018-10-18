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Бизнес
18.10.2018 17:55
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Глава RBI Эдуард Тиктинский покидает «Партию еды»: ее покупает «Яндекс.Такси»

Президент Группы RBI Эдуард Тиктинский вышел из состава акционеров «Партии еды». Сервис доставки продуктов для приготовления блюд по рецептам покупает компания «Яндекс.Такси».

Как сообщили 18 октябре «Фонтанке» в RBI, основанная в 2014-м «Партия еды» за последний год выросла в три раза и стала одним из лидеров на рынке доставки «конструкторов» еды в Москве и Петербурге. В сентябре 2018 года компания доставила более 200 тысяч комплектов для приготовления ужинов. Две трети клиентов подписаны на сервис по доставке и получают продукты еженедельно.

«Это решение связано и с финансовой мотивацией, и с желанием управляющих партнёров ускорить развитие бизнеса в партнерстве с «Яндексом», – заявил Эдуард Тиктинский. – Верю, с точки зрения бизнеса это правильное решение. Не буду комментировать финансовый результат, скажу только, что он многократно  превысил размер моих инвестиций в проект».

«Яндекс.Такси» получит в компании долю 83,3% с правом выкупа долей трех совладельцев, у которых осталось 16,7% акций.

За счет этой сделки в «Яндексе» рассчитывают расширить свой фудтех-бизнес, включающий сервис доставки готовых блюд «Яндекс.Еда» и сервис экономии на покупках «Едадил». Со своей стороны, «Партия еды» будет использовать логистическую платформу «Яндекса» и его возможности по привлечению новых пользователей. После закрытия сделки ООО «Партия еды» останется самостоятельной компанией под руководством сооснователя и генерального директора Михаила Перегудова, а функции сервиса интегрируют  в продукты «Яндекса».

«Опыт и возможности «Яндекса» в масштабировании бизнеса выведут сервис на новый уровень и сделают его доступным миллионам людей», — считает операционный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко. Что касается Тиктинского,  то он готов принимать новые предложения об инвестировании своих средств, сообщают в RBI.

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